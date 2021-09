Jorge Javier Vázquez no es una persona que se guarde sus opiniones para sí mismo. El siempre polémico presentador de Sálvame ha concedido una entrevista a una revista del corazón en la que se habla sobre el estado en el que se encuentra el programa de telebasura tras haber perdido el liderazgo frente a la serie turca 'Tierra amarga’. "Está más vivo que nunca y queda programa para rato”, afirma el presentador, que este martes mandaba un mensaje en directo a su equipo: "Quiero que todos luchemos y que sigamos entreteniendo y acompañando a la gente".

Por otro lado y entrando en materia, Jorge Javier se moja y habla sin tapujos sobre algunos de sus compañeros de programa. Sobre Kiko Matamoros, que durante las últimas semanas ha reconocido que se plantea abandonar 'Sálvame', el presentador lo tiene claro: "Parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo más radical". Ya se sabe que, aunque ha dado numerosas muestras de misoginia, el pequeño dictador no tolera que nadie le toque el que considera su programa. Recuerden episodios como el de Olvido Hormigos.

Cabe recordar que, la semana pasada, Matamoros señaló a la serie de Rocío Carrasco como principal responsable de la baja de audiencia de 'Sálvame'. "El problema no es Rocío, sino cómo se ha tratado este tema en este plató", afirmó el tertuliano, que considera que algunos espectadores "han dado la espalda" al formato de Telecinco por este motivo: "Si no somos conscientes de eso tenemos un problema como la copa de un pino". Desde luego, Jorge Javier no se lleva demasiado bien con Kiko Matamoros, al que en su momento ya expulsó del plató por opinar diferente a él. Y es que pocos son los amigos que le quedan, aunque casi ninguno se atreve a decirle las verdades a la cara por miedo a las represalias. Belén Esteban, siempre valiente, es la única que le ha plantado cara abiertamente, ganándose también sus ataques, claro.

Jorge Javier Vázquez también nombra en la entrevista a Gema López "Sería imposible hacer 'Sálvame' con diez colaboradores como ella", confiesa el rostro de Telecinco. No obstante, afirma que su perfil es necesario en plató.

Además, también dispara contra su excolaboradora Rosa Benito: "Lleva peor la carrera de su hija que su propia hija. Rosario Mohedano se ve encantada con su vida y su profesión, pero ella habla de la carrera de su hija con resentimiento. Tiene ahí un problema al que debería enfrentarse". El menudo presentador sigue haciendo amigos y alimentando la baja audiencia del programa que ya se ha ganado varios boicots por sus caprichos.