Las lluvias torrenciales que han caído en varias zonas de España han copado varios minutos de los informativos. Algunas víctimas mortales y millones de euros en desperfectos materiales han sido la tónica de lo ocurrido en localidades como Peñíscola o Toledo entre otras muchas. No es algo nuevo, ya que ocurre prácticamente todos los años en unas u otras zonas del país, pero generalmente son informaciones tratadas con rigor y, sobre todo, respeto para las víctimas. Pues bien, este no ha sido el caso de La Sexta.

En el programa 'Al Rojo Vivo', alguien pensó que era buena idea realizar un juego de palabras con el nombre de la ciudad para hablar de las consecuencias del temporal. Ya sabemos que no se le puede poner puertas al humor, pero ello no implica que sea de buen gusto, especialmente en un informativo. Matías Prats sólo hay uno y está a años luz que cualquier presentador de La Sexta (y de Cuatro, Telecinco, RTVE, etc...). Y lo saben. El resultado del humor negro hecho mal gusto fue un cartel para acompañar las imágenes del destrozo: "En Toledo ya es to´lodo". Y lejos de deslumbrar al público con la ocurrencia, el programa fue foco de las críticas en las redes sociales.

Y es que mucha gente creía que ese juego de palabras, estando como está la situación en Toledo, era de muy mal gusto. Es por ello que la presentadora del espacio, María Llapart, salía al paso en directo y se disculpaba: "Estamos trabajando para que no vuelva a pasar". No sabemos a qué se refiere la presentadora exactamente con esas palabras, pero a buen seguro que encontrarán un cabeza de turco. Quizá culpen al becario, como hacía Josep Pedrerol.