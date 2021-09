Carlota Corredera cada vez tiene menos aliados... por mucho que haya logrado introducir a alguna como Alba Carillo en Sálvame. La polémica presentadora se ha mostrado muy sorprendida con la actitud que Kiko Matamoros está teniendo con 'Sálvame' y concretamente con ella. La presentadora no entiende "por qué se pone de ventilador de la mierda y aquí pillan más unos que otros, yo soy la que más pillo".

El asunto se ponía sobre la mesa después de que Jorge Javier también criticara a Matamoros por sus palabras hacia el programa. El colaborador aseguró que 'Sálvame' se había equivocado en la forma de tratar el documental de Rocío Carrasco: "Parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo má́s radical", dijo Jorge Javier en una reciente entrevista.

Críticas a Matamoros

"Kiko Matamoros hay cosas que no ha visto oportunas en esta docuserie, pero no creo que lo haya hecho por lealtad a Antonio David", intentaba echarle un capote su amigo Rafa Mora, que añadía: "Creo que hay cosas que él no ha entendido". Curioso que Mora hable de entendimiento.

Carlota aprovechaba para lanzarle otro dardo: "¿Pero cómo lo va a entender si no lo ha visto?". "Yo creo que sus opiniones hay que tenerlas en cuarentena", afirmó la presentadora, que cree que el colaborador no puede opinar negativamente de algo que no ha visto. La presentadora, visiblemente molesta, iba más allá: "Si Kiko tiene problemas en su vida, en la productora, en sus finanzas, en sus emociones... Te aseguro que no es mi responsabilidad. Y yo no soy su problema, yo no soy Rocío Carrasco". No sorprende nada los ataques de Carlota Corredera, ya que nunca dudó en insultar o expulsar del plató a los contertulios que pusieran en duda la versión parcial de la exmujer de Antonio David.