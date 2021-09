Cuidado porque podríamos estar ante una de las noticias más inesperadas del verano. Según informa el programa 'Socialité', Sara Carbonero (37) y Kiki Morente han puesto punto y final a su relación. "Ya no están juntos, él está solo y ella también", afirma una persona del entorno de Kiki Morente.. Según este mismo confidente, los dos son muy discretos y no quieren que se hable de su vida privada, por eso aún no lo habían hecho público. Es más, apunta a que el interés de la prensa "les ha afectado mucho porque se estaban conociendo".

Unas declaraciones que llegan días después de que viésemos a Sara Carbonero asistir a un concierto de Kiki Morente, algo que a esta fuente no le extraña lo más mínimo. "Son amigos y a ella le gusta mucho su música. Se han cogido mucho cariño".

Sin embargo, 'Socialité' ha estado realizando una investigación y han descubierto que otra persona podría haber ocupado ya el corazón de la periodista. Se trataría de pintor Adrián Torres, exnovio de Lara Álvarez. La pista está en que ambos se siguen en redes sociales y sus continuos 'likes' y comentarios habrían hecho saltar las alarmas.

Lo cierto es que poco más se sabe de todo este 'triángulo' amoroso, pero lo que sí sabemos es que Sara Carbonero afronta la 'vuelta al cole' muy contento porque Radio Marca ha confiado en ella para que su sección 'Que siga el baile' se convierta en un programa propio.

"Muy feliz por poder contaros que continuaré una temporada más en Radio MARCA con un proyecto que crece y que me ilusiona a partes iguales. ‘Que siga el baile’ toma entidad propia y pasa a ser un nuevo programa que podréis escuchar todos los jueves, de 15:00 a 16:00. Os espero para saborear una hora de buena música y grandes entrevistas con protagonistas del mundo de la cultura".

"Afianzando todo lo realizado en la primera temporada, en ‘Que siga el baile’ seguiremos emocionándonos, desconectando y disfrutando de la sensibilidad y el arte de nuestros invitados. Una charla relajada con artistas de renombre en la que conoceremos muchos más detalles de las personas que admiramos".

Música, cine, teatro, televisión, literatura, salud…Todo tiene cabida en este programa que tendré la suerte de dirigir y presentar, rodeada de los mejores compañeros que se puede tener y con la producción y el talento de mi querido @escarabajano".

"(@vicenteortega.radio , te echaré mucho de menos, amigo. Lo vas a bordar por las mañanas. Gracias por todo. Te quiero). Por cierto, muy atentos también al resto de la programación que llega cargada de sorpresas. Nos escuchamos pronto en las ondas. ¡Muchas ganas! ¡Que siga el baile!".