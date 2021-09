Si estás dormida, no te preocupes, que este bombazo resucita a un muerto: que se dice y se comenta que Sofía Suescun (25) y Kiko Jiménez han roto. ¡Pero cómo puede ser! Si hasta hace dos días estaban a partir un piñón en stories... Pues ya ves, cuando el río suena, salseo lleva y más aún si en ese río se baña la mismísima Maite Galdeano. Y es que ha sido la madre de Sofía la que ha desvelado semejante notición en 'Sálvame'...

Una noticia que le ha venido al pelo a Telecinco, ya que últimamente la audiencia de 'Sálvame' andaba regulera, por eso tenemos que poner esta info en cuarentena para ver si es verdad o solo una maniobra para dejarnos a todos flipando con lo que se dice de esta inesperada ruptura.

Como te decíamos, era Maite Galdeano la que contactaba con Jorge Javier Vázquez para decir que "Lo han dejado”. ¿Pero y qué ha pasado?

Pues poco más se sabe ya que JJ intentó conectar en directo con Maite pero no hubo manera y si buscas en los Instagram de Sofía y Kiko, ni uno suelta prenda... ¿Será solo un bachecito?

Cuesta creer que hayan cortado, ya que según algunos colaboradores, jamás de los jamases habían discutido. Otros se alegraban de la noticia diciendo que no les extrañaba que hubieran roto. Uy, uy...

Para rematar, Jorge Javier echaba más leña al fuego asegurando que si esto es verdad... Se van a venir muchas cositas. "Como sea verdad cuidado, porque aquí va a salir...", adelantaba el presentador. "Yo no puedo decir algo que me pasó estas vacaciones, pero la persona me dijo por favor no puedo contarte más…". ¿Acaso está hablando de algún tema de cuernos o terceras personas?

Maite Galdeano, ¡suelta más prenda ya, por favor!

En las redes se dice de todo, que si es montaje, que si necesitan dinero, que si han subido cosas juntos a stories...