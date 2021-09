Los fans de 'La Isla de las Tentaciones' están de enhorabuena. Y son muchos. Llega una versión paralela del programa bajo el nombre de 'La Última Tentación', donde la productora vuelve a reclutar a algunas parejas de pasadas ediciones. Todo ello está muy bien, pero sin la crítica particular de Joaquín Sánchez quedaría huérfano.

El jugador del Betis no decepcionó y volvió a servirse de las historias de su perfil en Instagram para compartir chistes y ocurrencias viendo el programa. "'He vuelto', dice Andrea... ¡Pero si no te has ido! ¿Qué dice?", arrancó entre risas. "La cara de asco que pone cuando besa... Parece que se está comiendo una cucaracha. ¿Es necesario? Esa no se ha ido de allí, lleva todo el verano", insistió.

Los seguidores de Joaquín conocemos bien sus filias y fobias respecto a los personajillos que participan en el programa. Y aquí es donde entra en juego el chileno Christofer: "Por el único que voy a sufrir es por Christofer, mi hermano".