Desde que se emitiese la docuserie de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', la hija de Rocío Jurado ha generado un gran interés entre el público lo que ha hecho que el programa de Telecinco estuviera interesado en darle un papel. Esta decisión levantó alguna que otra crítica entre los que decían que no estaba preparada para trabajar en uno de los programas donde más se había hablado de ella (y además no muy bien). "Yo creo que Rocío tiene cabida perfectamente en un programa como 'Sálvame", decía Jorge Javier aunque añadía que aún es una persona vulnerable con la que hay que tener ciertas licencias: "deberíamos protegerla muchísimo".

De hecho, durante la docuserie muchos de los que ahora trabajan en 'Sálvame' como Gema López o María Patiño siguieron cuestionando el papel de Rocío Carrasco como madre. "Hay madres que tienden mucho a la protección de sus hijos y creo que puede ir por ahí. Pienso que no ponen tanto en duda el testimonio como la forma en la que se hizo", defiende Jorge Javier.

Sin embargo, sobre el futuro de Rocío Carrasco en 'Sálvame', el presentador advierte que: "No deberíamos colocarla en un lugar en el que ella no ha aspirado a situarse". "Es una señora que ha compartido un testimonio", sigue diciendo respecto a su posición en la televisión.

¡Y se abrió la caja! 💥 Rocío Carrasco, nueva defensora de la audiencia en @salvameoficial: "Yo he venido al programa para escuchar. Una cosa muy importante que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo" #yoveosálvame https://t.co/uBpNMfFg3p pic.twitter.com/hxJRMDuAk5 — Telecinco (@telecincoes) 7 de julio de 2021

"Me gustaría que no cayésemos en el error de convertirla en un referente", comenta y añade que: "Rocío Carrasco no es un referente de nada y a ella no siquiera se le pasó por la cabeza convertirse en un referente". "Lo peor que podríamos hacerle es convertirla en algo que no es, porque no está preparada. (...) En estos momentos deberíamos protegerla muchísimo", termina.