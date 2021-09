La nueva temporada de First Dates empezó fuerte, por todo lo alto y con citas que dieron mucho de qué hablar. Una de ellas fue la de protagonizaron Carmen y Alfonso, que no arrancó bien y que acabó todavía peor. Después de separarse del que fuera su marido durante 30 años, Carmen empezó su cena con Alfonso sabiendo que no era su tipo por cómo se presentó a la cita. "No me gusta, me esperaba a alguien más elegante. No se puede venir a una cita con los zapatos sucios", dijo antes de sentarse en la mesa.

Pese a ello, la velada transcurrió de la mejor manera posible hasta que Alfonso comentó que no tenía relación con su hijo, algo que Carmen calificó de “intolerable”. A partir de ahí, no hubo ningún punto de entendimiento, aunque Alfonso reconoció que su físico le atrajo. "Me gustas físicamente y tu manera de ser encaja con lo que estoy buscando". Sin embargo, Carmen no tuvo “la chispa necesaria para lanzarse”.

En la decisión final, la protagonista estalló recordándole a Alfonso lo de su hijo, detallando que, para ella, la familia era algo fundamental y que no entendía cómo no tenía relación con su descendiente. Además, le comentó que ciertos comentarios que soltó en la mesa estuvieron “fuera de lugar”. Como excusa, Alfonso dijo que la cena fue para él un ejercicio de honestidad, antes de que ambos se marchasen de First Dates sin pareja.