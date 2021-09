En 'First Dates' muchos solteros los que dicen tener las ideas muy claras de lo que quieren en una pareja, pero algunos acuden con demasiadas exigencias. David fue al formato presentado con una larga lista de cosas que debía tener una persona para que estuviera a su lado hasta el punto que sorprendió a los integrantes del equipo.

En su presentación estuvo charlando con Lidia Torrent sobre su prototipo ideal, algo típico, y confesó que nunca había tenido pareja. Por algo será, ¿no?

En plena conversación, la responsable del restaurante le preguntó cómo quería que fuese la persona que iba a conocer y él lo tenía muy claro: "Una persona que sea decidida, con visión a futuro, cariñosa, que se preocupe por mí, pero no hasta el punto de absorberme". La copresentadora no pudo evitar reaccionar ante tales exigencias: "Claro, por eso no has tenido pareja. Porque me están escribiendo la cara de los Reyes Magos", le expresó entre risas. Tras el momento cómico se fue del bar para que entrara Daniel, con quién iba a cenar David esa noche. En cualquier caso, lo cierto es que son muchas las personas que participan en este programa y, al ser cuestionadas, tienden a requerir todavía más cualidades, incluyendo aspectos físicos o económicos.