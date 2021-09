MasterChef Celebrity ha arrancado con mucha tensión. Las ganas de los concursantes por destacar y proclamarse ganadores hace que cada programa la competencia será ferroz. En esas, Juanma Castaño tuvo que compartir prueba con Terelu Campos. Hasta ahí todo bien sin embargo la experiencia no fue como ambos esperaban. Mientras preparaban la receta que les había tocado, los nervios jugaron una mala pasada al periodista deportivo y éste soltó un comentario que Terelu se tomó como una pulla, y es que además de lo desafortunado de dicho comentario, ella se lo llevó al terreno personal... y se lo tomó mucho peor.

"Tú ten en cuenta de dónde vienes. Tu pasado es tu pasado". Un comentario que, desde luego, tampoco venía a cuento, y Terelu le frenó en seco: "Oye, que me estoy mosqueando. ¿A qué te valoro esto como una mierda?". Y eso que ambos empezaban con muy buena sintonía, pero la cosa se desvaneció cuando llegó el momento en el que él le pidió a ella que probara su plato.

Juanma, de repente, se vio en el aprieto, y trató de salir de aquella situación como pudo: "No, no, no quise decir eso. Quería decir que tus novios no te harían una lubina con pasta de patatas", aclaró, y a Terelu cada vez le cambiaba más el gesto: "¿Tú qué tienes que decir de mis novios? No, pero a lo mejor me hacían otras cosas mejores", se defendió ella. "También es verdad", respondió él con una risita nerviosa. Eso sí, la venganza es un plato que se sirve frío (nunca mejor dicho), y ella se 'vengó' con su veredicto al probar la lubina ante los jueces, que se partieron de risa: "El plato me parece como algunas de sus novias: aceptable".