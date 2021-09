Empezó fuerte La última tentación. Y uno de los grandes y polémicos duelos vividos fue entre Maria a Isaac, dos de los jóvenes con más cuentas pendientes por resolver después de que el catalán se marchase con Lucía dejando a la sevillana descompuesta (y sin novio) pese a salir como pareja de La Isla de las Tentaciones. Isaac confesó que su chica actual no debería de preocuparse por nada: "ahora no siento nada por Marina. Le tengo cariño. Agradezco haber compartido la experiencia que vivimos los dos pero ahora no siento nada".

Eso sí, no se imaginaba en ningún momento que fuese Marina la persona con la que tuviera que dormir durante los próximos días en su regreso al programa, una de las grandes novedades del programa en esta edición. Ella llegó visiblemente nerviosa y sin mirar a Isaac: "no me apetece, no me sale. Una persona que se ha reído de mí y me ha hecho el daño que me ha hecho no se merece nada".

Marina es el asunto pendiente de Isaac, ¿piensas que pueden llegar a entendimiento?



¡BOMBA! 🔥 Marina asegura que mientras estaba con Isaac, él ya estaba con Lucía y que incluso intercambiaban fotos 😱



Dado el estado en el que se encontraba, Sandra le cogió la mano para intentar tranquilizarla: "me puede el momento, los nervios... Me ha costado mucho estar así ahora. Lo he pasado muy mal. Me han hecho daño". Tampoco en Villa Playa la situación mejoró, durmiendo Isaac en el suelo y Marina en la cama. ¿Habrá acercamiento entre ambos, aunque sea para hablar de la relación que dejaron de la peor forma posible?