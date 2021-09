"Me han quitado un peso de encima", así de clara se mostraba Rosa, la madre de Álex Casademunt, sobre la cancelación del concierto homenaje a su hijo fallecido hace unos meses. Estaba previsto que asistieran al homenaje los concursantes de Operación Triunfo.

A través de un comunicado, sus familiares han declarado que "dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto por la familia como con todas las partes implicadas" y que lo han "dejado estar".

Quien no estaba de acuerdo con la celebración de este concierto es su madre Rosa, que ha admitido que “para hacerlo mal pues es mejor así, a mí me han quitado un peso de encima, no me hacía mucha gracia la verdad”. Además, ha concluido diciendo que el concierto lo harán "por su cuenta" y que “los artistas que quieran venir a cantar será todo gratuito, el que quiera venir, que venga y el que no, que no venga”.

Lo que ha podido ser una indirecta a aquellos artistas que alegaron problemas de horarios para no asistir al concierto.