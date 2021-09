A estas alturas ya sabemos que First Dates es un programa de citas en la que hay sitio para todo tipo de especies. En ocasiones da la sensación de que la producción hace todo lo posible por generar nuevas parejas, pero en otras es más por todo lo contrario. Por provocar situaciones incluso violentas entre los comensales. Vamos, como la vida misma. Este ha sido el caso de Patricia y Alberto. Él, te lo adelantamos, es todo un personaje.

Alberto, un chico de 29 años que asegura ser modelo (será de nucas) y figurante, alimentó un profundo cabreo de Patricia, que habló más para rajar de él (con razón) que durante la cita con el sonriente madrileño. Al final y tras la cena, llegó el momento de enfrentarse al veredicto sobre si hay chispazo o no. Él criticó que su pareja de la noche fuera demasiado callada... y estalló la buena de Patricia: "No he hablado porque no me has dejado. A veces hablaba tanto que desconectaba. Estaba todo el rato mirando a las camareras a ver si nos traían la cuenta”, explicaba Patricia.

Evidentemente el joven no iba a quedarse callado tras la respuesta de su cita: "No has hablado porque no has querido. Porque no tienes temas de conversación. Si no hablo yo, estaríamos callados toda la cita", le reprochó Alberto. Esto no podía quedar así, debió pensar acto seguido ella: "¿Que no tengo temas de conversación? Pues seguramente te dé mil vueltas".

Alberto asegura que Patricia le pido que mejor hablase él porque no tenía temas de conversación, algo que terminó por incendiar la cabeza de la chica: "¡No mientas! O sea, me piro de aquí. Yo no he dicho eso. Me parece bien que saques tú temas de conversación, pero yo no he dicho que yo no tenga. ¡Venga tío, en serio! Bueno, que quiero irme ya de aquí. Estamos deseando irnos, así que haznos ya la pregunta y nos vamos", sentenció la pobre Patricia.

Para rematar la faena y sacar carcajadas a muchos de los televidentes, Alberto terminó dejando una perlita: "Me han traído un coco. Yo te doy mil vueltas". Espectacular cierre para una cita histórica.