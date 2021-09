Paz Padilla podría tener las horas contadas en Sálvame: la presentadora sustituta de Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera no cuenta con muchos apoyos en el programa, y Laura Fa, una de las colaboradoras habituales del formato, no ha dudado en cargar contra ella en una entrevista para la revista Lecturas en la que asegura que su compañera no encaja en la prensa rosa como sí ocurre con el resto de personas vinculadas con el programa.

"Está en contra de la prensa del corazón, que es lo que nosotros hacemos y ella hace (...). Veo contradictorio que muchas veces, estando en el programa que está, no sepa que la prensa rosa funciona así", asegura una visiblemente cabreada Laura Fa, quien tiene un apoyo claro en el programa, y obviamente no es Paz: "con Gema López comparto todo", también con Belén Esteban, con quien ha retomado su buena relación tras un bache.

De momento, Paz Padilla y Laura Fa no se han visto en el plató, pero es cuestión de días que ambas se reencuentren en Sálvame salvo que una o la otra se tengan vetadas. ¿Explotará el formato este conflicto? ¿Veremos una bronca como nunca?