La cuenta atrás está en marcha. El estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco parece inminente. Eso si en los despachos de Telecinco nada echa para atrás su emisión. Mientras la cúpula de la cadena decide sobre los tiempos y la forma en la que el público podrá conocer todos los detalles que la hija de la mas grande desvelará en 'En el nombre de Rocío', la familia Mohedano ha cerrado filas una vez más demostrando su unión inquebrantable en los actos que se han celebrado este fin de semana en Chipiona con motivo del que hubiese sido el 77 cumpleaños de Rocío Jurado.

Gloria y Amador Mohedano, Gloria Camila, José Ortega Cano, Rocío y David Flores... todos juntos demostrando que siguen siendo una piña y que en nada ha afectado a la armonía familiar las informaciones que apuntan a que Rocío Carrasco podría haber públicos unos escritos íntimos que desvelarían la verdadera relación que su madre tenía con su marido y con sus hermanos, cuya imagen quedaría seriamente dañada.

Un espinoso tema sobre el que Rocío Flores, 'a salvo' de la polémica en esta ocasión - y después de haber sido la gran señalada, junto a su padre, en la primera parte de la serie documental - prefiere no pronunciarse. Así, contestando con la frase que se ha convertido en un mantra para ella en los últimos meses - "no tengo nada que decir" - la influencer deja claro que no va a contarnos qué sabe de la existencia de unos escritos íntimos de su abuela o si han hablado en la familia de por qué Rocío Jurado cambió su testamento tras descubrir que estaba enferma para favorecer a Rocío Carrasco.

Mientras tanto, los directivos de Telecinco estarían sopesando todos los detalles del documental para cubrirse las espaldas. En la crónica rosa de esRadio no han dudado en apuntar que en los despachos de la cadena se estaría revisando de manera minuciosa todo lo que se recoge en el programa para asegurarse de que Ortega Cano y su entorno no puedan acribillar a demandas a los ni a Telecinco ni a los responsables del nuevo docudrama.