Cuando te lo juegas todo a una carta, por mucho que sea alta, siempre tendrás el riesgo de que algún oponente te supere. Este es el caso de Telecinco, que es la cadena de la telebasura por excelencia desde mediodía hasta la noche, salvo contadas excepciones. La apuesta es principalmente la prensa del corazón, la más amarillista y de la que se nutren con numerosos programas. No hay más que ver quiénes son las estrellas de la cadena y sus programas más exitosos. ¡Hasta Sálvame está en crisis y ha cancelado parte de su programa por baja audiencia! Si lo bueno cansa, imagínese lo malo.

Además de la exitosa 'La Última Tentación', un remake de las anteriores 'Isla de las Tentaciones', el chicle podrá estirarse lo justo. Aunque también sabemos que muchas personas pueden seguir masticándolo una hora después de perder todo su sabor. También está por llegar la serie sobre Rocío Carrasco, de la que no se espera demasiada historia después de que la primera entrega fuera de más a menos y terminara por lastrar a la cadena a una crisis tanto de share como interna. Recordemos que mientras una productora impone la opinión única sobre lo que acontece, otra da libertad a sus contertulios para discutir los mismos hechos. Y aquí es donde Carlota Corredera gana peso y protagonismo, pero pierde televidentes a marchas forzadas. Muchos de sus compañeros le culpan a ella por su línea dictatorial.

Pues bien, en plena crisis de resultados, llega una 'nueva' apuesta. Se trata de un Gran Hermano VIP disfrazado de 'Secret Story'. Pero no cuela. Meter a un grupo de personas de lo más variopintas en una casa a discutir unos con otros y contar sus miserias, sean verdad o mentira, pueden dar resultados aceptables, pero a estas alturas ya no dan para alcanzar la cima. Un 11,9% de share en la noche del domingo es demasiado calamitoso para Telecinco. Sobre todo si es Antena 3 quien te come la tostada prácticamente duplicándote los resultados con sus series turcas. Sí, con dos series turcas que no le llegan a la suela del zapato a las series españolas de los años 90. Esos actores, esos escenarios, los ritmos a cámara lenta o las tramas absurdas atraen más a los televidentes que la telebasura. O eso parece, ¿no? Bueno, igual el CIS de Tezanos dice lo contrario. El hecho es que 'Mi hija' e 'Inocentes' sumaron 3,7 millones de televidentes por los 1,2 de Telecinco en esa franja. 'Secret Story' se codeó más bien con la película de La 1. Por si fuera poco, en la franja de 'Late Night', el programa en el que Sofía Cristo confesó haber sufrido abusos sexuales en la infancia fue superada también por Cuarto Milenio. Grande, Iker.

Prime time

'Infiel': 2.030.000 y 14,8%

'Secret story: La noche de los secretos': 1.220.000 y 11,9%

'Película de la semana' "Los Ángeles de Charlie 2019": 1.202.000 y 9,9%

Incluye:

- 'Avance informativo: Erupción en La Palma: 1.349.000 y 10,4%

'LaSexta Noticias': Especial erupción volcánica: 753.000 y 5,3%

'Cuarto milenio': 751.000 y 5,3%

'Versión española: presentación' "La hija de un ladrón": 428.000 y 3,6%

- 'Versión española' "La hija de un ladrón": 498.000 y 3,9%

Late night

'Mi hija': 1.698.000 y 22,4%

'Infiel': 340.000 y 10,7%

'Secret story: La casa de los secretos en directo': 309.000 y 12,3%

'Cuarto milenio': 354.000 y 6,2%

'Cuarto milenio': 148.000 y 7%

'Cine La 1' "Rogue one": 334.000 y 8,1%

'Cine laSexta' "Secretos enterrados": 169.000 y 2%

'Versión española: Última sesión': "Evelyn": 78.000 y 1,9%

Sobremesa y tarde

'Viva la vida': 1.257.000 y 11,8%

'Multicine' "Sobre las nubes": 1.204.000 y 11,1%

'Multicine 2' "Amor en alta mar": 977.000 y 9,5%

'Multicine 3' "Misterio en shadow island": 799.000 y 7,5%

'Sesion de tarde' "Una mesa en la provenza, esperanzas de futuro": 1.043.000 y 9,6%

'Avance informativo' "Erupción en la palma": 1.042.000 y 9,7%

'Sesion de tarde 2' "Dulce pasión": 845.000 y 8,2%

'Viaje al centro de la tele': 723.000 y 7,2%

'Aquí la tierra': 688.000 y 6,5%

'Cine laSexta' "Contact": 496.000 y 4,6%

'Home cinema' "Dioses de Egipto": 895.000 y 8,3%

'Home cinema 2' "El último rey": 457.000 y 4,5%

'Cuatro al día: fin de semana': 614.000 y 5,7%

'Deportes cuatro 2': 266.000 y 2,1%

'Saber y ganar: fin de semana': 491.000 y 4,6%

'Grandes documentales': 312.000 y 2,9%

'El bosque protector' "Parque nacional de monfragÜe": 285.000 y 2,7%

'El clan español de nueva Zelanda': 172.000 y 1,7%

'Nueva Zelanda: La isla de la gran nube blanca': 186.000 y 1,8%

'Documentales de la 2': 240.000 y 2%

Ranking

Día

Antena 3 11,9%, Temáticas de pago 11,6%, Telecinco 11%, La 1 9,6%, Autonómicas (FORTA) 9%, Cuatro 5,8%, laSexta 4,9%, La 2 2,9%, Autonómicas privadas 0,3%.

Mes

Antena 3 13,9%, Telecinco 13,4%, Temáticas de pago 8,9%, La 1 8,5%, Autonómicas (FORTA) 8,3%, laSexta 5,7%, Cuatro 5,1%, La 2 3,1%, Autonómicas privadas 0,3%.