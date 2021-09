Desde que el volcán de La Palma se pusiera en erupción, este acontecimiento ha sido portada mediática en todo el territorio nacional, y muchos se preguntan ¿hay volcanes en la Comunitat Valenciana? La respuesta es sí. De los cuatro que se encuentran el la Península, dos están ubicados en la región valenciana, los otros dos son el Cabo de Gata y Campos de Calatrava, en Ciudad Real. La siguiente pregunta es: ¿por qué no erosionan ni hay erosionado desde tiempo atrás? Estos dos volcanes están 'dormidos'.

Este termino es utilizado por los científicos para designar a los volcanes que no han registrado ninguna actividad en los últimos 10.000 años. Por lo que en la Comunitat, los dos volcanes llevan un tiempo sin ninguna actividad, aunque esto no quiere decir que no puedan 'despertar' en cualquier momento, como ha pasado en Gran Canaria, que desde 1971 no habían nuevas noticias del volcán.

De los dos, el más impactante es el conocido como Volcán de Cofrentes, situado en el Cerro de Agrás, a unos 500 metros de altitud. No se sabe bien a ciencia cierta, pero tras un estudio realizado en los años 70 para saber la viabilidad de construir la central nuclear, se calculó que este volcán registró su última actividad hace unos 2 millones de años, que aunque parezca un mundo para el ser humano, no lo es a nivel geológico.

El segundo de ellos está localizado en la Islas Columbretes, que son de origen volcánico. Incluso, algunos estudios afirman que hace 300.000 años hubo actividad en este volcán, más concretamente en la conocida como Illa Grossa, una de las islas que forman el archipiélago frente a las costas de Castellón.

Picassent, otra área de la Comunitat Valenciana con influencia volcánica

En Picassent también encontramos influencia volcánica. Claro está que en esta zona no se aprecia ninguna alteración en forma de volcán, pero por los restos, los estudios defienden que probablemente muchos siglos atrás si existió uno en esta zona. Según las rocas volcánicas encontradas, parece ser que hace 8 millones de años se hubo actividad volcánica.