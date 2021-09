Rocío Flores lleva unos meses de mucho estrés desde que el documental sobre su madre la pusiese en el punto de mira a ella y a su familia. Además, tuvo que defender a Olga Flores en 'Supervivientes' y todo eso hizo que decidiese centrarse en llevar una alimentación sana y una rutina de ejercicio diaria. Cambios que han tenido un efecto evidente en su físico y que algunos en Instagram han decidido atacar.

"Te estás quedando fatal del cuerpo ni tan gorda ni tan flaca. Pareces un muñeco de falla", le decía un seguidor. Un ataque que Rocío Flores no está dispuesta a permitir: "Siempre hay alguien que tiene que dar la nota. Me parece ridículo que sigamos juzgando a la gente por su físico y sí, precisamente es una mujer la que escribe esto. Aprendamos a respetar a las personas como sea. Con más peso o con menos, más altos o más bajos, rubios o morenos y un largo....etc... Nunca sabemos los sentimientos de las personas que están detrás de la pantalla, ni de la manera en que le puede afectar. Estoy sana que es lo que me importa a estas alturas de mi vida. No puede llover a gusto de todos.".

Un ataque que llega después de conocerse la noticia de que Antonio David Flores recibirá una suculenta indemnización por parte de la Fábrica de la Tele.

La sentencia acaba de salir y menciona el "abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado". Son cerca de 32.000 euros. Además, dicho veredicto contempla también una indemnización adicional por los daños causados. Se refiere a la vulneración de su derecho al honor denunciada por el propio Antonio David y el importe estipulado es de 50.000 euros. En total, son más de 82.000 euros los que recibirá el ex de Rocío Carrasco de parte de la productora que lo echó a la calle.

Una noticia que pone de manifiesto la tensa relación que Antonio David Flores mantiene con la productora de programas como 'Sálvame' en el que el ex guardia civil ha trabajado como colaborador. Ahora solo queda esperar si habrá recurso por parte de Mediaset o la cadena preferirá pagar la cantidad acordada y dejarse de líos. Pase lo que pase, en Cuore os contaremos la última hora de este 'culebrón' que parece no tener fin y que seguro se alarga con el próximo documental de Rocío Carrasco desde Chipiona.