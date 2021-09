Hay a quien no le gusta el gimnasio o que no se lo puede permitir. Luego también está a quien no le gusta hacer los ejercicios que podemos realizar en estos recintos o que llegan a cansarle demasiado. Pues hay solución para estas personas, porque es posible adelgazar sin ir al gimnasio y sin sudar demasiado.

Este ejercicio es andar, y no solo lo decimos nosotros, sino que también lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero no se queda ahí, ya que especifica que lo recomendable es andar una media de 10.000 pasos diarios. Obviamente, cuanto más se haga mejor, pero a partir de esa cifra es lo recomendable.

Estos 10.000 pasos pueden hacerse de una o de manera repartida entre todo el día. Lo más recomendable es descargarse una aplicación en el móvil que te mida cuantos pasos das y así estar informado sobre todos los movimientos que haces como ir a recoger a tu hijo del colegio o ir a hacer la compra.

Es cierto que hay otros deportes en lo que se puede adelgazar más rápido, pero este ejercicio es tan simple y tan fácil de hacer que dan ganas de salir a la calle ya mismo para comenzar a adelgazar. Además, lo bueno de andar, es que no cansa tanto como ir al gimnasio o hacer crossfit.

¿Cuánto son 10.000 pasos?

Depende. Cada persona anda a un ritmo distinto. Cuanto más rápido andes, antes llegarás a tu objetivo, aunque obviamente tienes más posibilidades de cansarte más. También depende de otros factores como la altura. Cuanto más alto seas tus pasos son más largos y por tanto menos tardarás.

Y si quieres tardar lo menos posible y estás dispuesto a cansarte, pues lánzate y sal a correr. Si luego ves que no te gusta, siempre tendrás la posibilidad de salir a andar.