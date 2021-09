Viva la Vida se ha convertido en un referente de las tardes en Telecinco. Sin embargo, parece hacer caso omiso de las amenazas del público, que aseguran que dejarán de ver el programa si siguen contando con dos polémicos colaboradores en plató.

Se trata de Kiko Matamoros y Diego Arrabal, dos habituales de Telecinco pese a la crítica constante del respetable en redes sociales cada vez que aparecen en pantalla. "Cuando está Kiko Matamoros y Diego Arrabal no me siento segura viendo la tele, ciao!!!!". "A mí me pasa lo mismo". "Ya lo he cambiado los dos machista no lo aguanto.. veo antena 3", comentaban varios usuarios a través de Twitter.

Para colmo, el programa ha vuelto a tratar una vez más el d ama de la familia Campos, con el 'enfado' de Alejandra Rubio con su tía Carmen Borrego. Una constante habitual que ya cansa a la audiencia. Según Alejandra Rubio, su tía Carmen “está permitiendo cosas que yo no permitiría, como que pinten mentirosa en el cuadro de María Teresa y seguir allí… No compensa todo en la vida". Le dicen que, en ese momento que tuvo lugar en 'Sálvame', Carmen sí reaccionó, pero Alejandra considera que no fue suficiente: "Poco... muy poco”, añade, comentan desde el programa. "Y vuelta la burra al trigo con el culebrón Campos madre mía para lo que ha quedado esta gente, en esta cadena mañana, tarde y noche ponen la misma morralla eh ahí os quedáis me voy a ver una peli "Venom" en HBO". "Qué aburrimiento con las Campos Mujer llevándose la palma de la mano a la cara Q hablen las hermanas en privado y los demás traten otros temas q nos puedan interesar más . Y la nieta, si no estuvieran peleadas o no estuviera Bigote, de qué hablaría", volvían a comentar los usuarios en la cuenta oficial del programa en la red social del pájaro azul.

Estalla la guerra en Telecinco

La reacción de Terelu Campos a las palabras que le dirigió Kiko Hernández el pasado viernes en 'Sálvame' no se han hecho esperar. El colaborador atacó a la hija de María Teresa Campos asegurando que no la "puedo ni ver. No te trago ni a ti ni a tu hija". Unas palabras que no han sentado nada bien a Campos.

Al ser preguntada por estas palabras, la concursante de 'MasterChef Celebrity' aseguró que iba "a consultar con quien tenga que consultar. Hay cosas que no se pueden permitir por parte de nadie", explicaba la hermana de Carmen Borrego. Además, aseguró que las palabras que Hernández le dirigió a su hija le hicieron "mucho daño".

"Hacer una insinuación constitutiva de delito es tremendo" afirmó la madre de Alejandra Rubio. Por tanto, Terelu confirmó que sí escuchó las palabras que su ex compañero le había dedicado tanto a ella como a su hija, algo que le resulta bastante incómodo y que no termina de entender: "Quiero zanjar este tema", declaró finalmente.

Sin embargo, la mayor de las Campos también quiso agradecer a todas aquellas personas que se han puesto en contacto con ella para apoyarla y darle ánimos tras las palabras de Kiko: "Tengo la satisfacción de haber recibido mensajes de apoyo y cariño de personas que me importan".