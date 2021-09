¡Por fin! Creíamos que este momento no llegaría nunca pero Rosalía (28) ha decidido que ya era hora de decirle al mundo que está enamorada de Rauw Alejandro. La confirmación ha llegado el día del cumpleaños de la cantante de El mal querer y en las imágenes puede comprobarse que Rosalía está más a gusto que un gatete en brazos, en los brazos de Rauw.

"Libra y bendecida", escribía la cantante en un post en el que subía ocho fotografías y en dos de ellas podía verse a Rauw Alejando. En la primera se puede ver cómo Rauw Alejandro está jugando a la videoconsola mientras Rosalía está acostada entre sus brazos. En la otra imagen en la que aparecen juntos, la cantante está pletórica de felicidad mientras se hace un 'selfie' al lado de Rauw.

Unas imágenes que han causado auténtico furor en Instagram y que en menos de 24 horas han llegado a los casi 4 millones de 'likes'. Pero cuidadito porque él no se ha quedado atrás. "Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba. Feliz cumple bebe", ha escrito el cantante junto a un montón de imágenes.

En ellas podemos ver cómo la pareja se lo pasa pipa y de hecho, Rauw Alejandro también ha subido un vídeo en el que Rosalía aparece bailando al son de la música.

Una relación de la que esperábamos confirmación desde hace meses porque los rumores ya apuntaban a que entre esta pareja ALGO estaba pasando.

Son muchos los meses que llevamos escuchando el rumor de que el 'cuore' de Rosalía está ocupado, además de por su amor a las uñas kilométricas, por el del cantante Rauw Alejandro. De hecho, ya te lo contábamos allá por octubre del año pasado, cuando algunos medios latinos como Ocio Latino dan por cierta la noticia: al parecer la cantante llevaba meses con el reguetonero y era todo un secreto a voces entre su entorno más cercano. Una fuente de este mismo medio aseguraba que "los cantantes no dejaban de besarse en los vídeos que Raw Alejandro ha realizado en las últimas semanas, y evitaban a toda costa ser fotografiados".

Sin embargo, la sombra de la duda llegó cuando el puertorriqueño y Ester Expósito publicaron varias fotos y vídeos en Instagram en los que parecía que estaban los dos a la vez en los mismos lugares. Sus seguidores se dedicaron a mostrar varias 'pruebas' de lo que aseguraban que era un romance, pero ya se sabe cómo va esto. Por lo visto, al músico no le importa contestar a este tipo de preguntas más personales cuando le preguntan directamente y esto es lo que dijo a David Broncano: "Siempre salen noticias así, que yo no me entero cuando las veo", dijo antes de concluir que con Ester lo que tiene es solo una amistad.