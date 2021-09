Nuevo avance de 'La última tentación', las cuales se ofrecieron en un nuevo programa de 'El debate de las tentaciones' presentado por Sandra Barneda. En estas imágenes se pudo ver a Christofer indignado por el comportamiento de Fani. El concursante se mostró harto y señaló que no quería saber nada más de ella.

Esta reacción de Christofer llegó cuando este vio unas imágenes en las que se veía intimando a Fani con Julián. Estos dos participantes han mostrado actitudes muy cariñosas las cuales no han terminado gustando a Christofer, y menos frases como la de Fani: "Al final nos liamos", tras este tonteo.

"Pero tú, chica, en qué mundo vives. Yo con esta mujer no quiero saber nada más, tengo un límite. Ya no aguanto con estas mierdas. ¡Que siga zorreando como le gusta! Estoy hasta los c***", explotó Christofer.

Y esto tan solo ha sido el avance. Aún no se sabe que ocurrirá con la pareja. Ahora mismo las posibilidades son infinitas. Christofer se podría ir del programa, seguir y liarla o dejarlo pasar como si nada y volver a perdonar a Fani.