El periodista deportivo, Juanma Castaño, está siendo uno de los protagonistas en la sexta edición de MasterChef Celebrity. Si en el primer programa tuvo un acercamiento con Terelu Campos, en el último programa terminó a besos con Verónica Forqué y Victoria Abril mostrando su lado 'latin lover'. Sin duda, el paso de Juanma por el programa está dejando mucho más que cocina.

Victoria Abril terminó bastante descontenta con el papel de Eduardo Navarrete como capitán del equipo. Pero por sorpresa, la actriz intentó justificarse nombrando a Juanma: "Cuando yo fui capitana, Mr. Bean Juanma ensució siete mangas para utilizar una". Con cara de incredulidad, el periodista no podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento, Juanma intentó defenderse: "Esto parece un documental sobre mí, en lugar de MasterChef". Los jueces preguntaron a Victoria si le pasaba algo con Juanma, y la actriz lo desmintió y terminó por lanzarse a los brazos del periodista: "Dame un beso". Y en esta historia de dos, entró la tercera en discordia. Verónica Forqué entró en escena para darle un beso en la boca a Juanma Castaño.

"Como le digas a Victoria Abril que no te de un beso en la boca te doy así". Qué maravilla Verónica defendiendo a Victoria https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/PpFO9gHQLZ — MasterChef (@MasterChef_es) 27 de septiembre de 2021

También lanza piropos

Entre beso y beso, Pepe Rodríguez preguntó al grupo por qué atacaban tanto al periodista deportivo. Y Jordi añadió mirando a Victoria Abril: "Le has llamado Mr.Bean". Y aquí llegó el momento grande de la noche: el piropo de Victoria a Juanma: "No hay nada que me guste más que la gente guapa que no sabe que lo es y la gente con talento que no sabe que lo tiene". La actriz terminó cayendo en las redes de Juanma, para terminar con un apasionado beso en la boca.

El lado conquistador y galán de Juanma Castaño volvió a poner las cocinas patas arriba con este momento memorable. "Yo, a partir de ahora, puedo decir que he cubierto Mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos, Tours de Francia, etc… pero también puedo decir que me ha besado Victoria Abril", confesó el periodista.