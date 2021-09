Corren tiempos convulsos en el clan Pantoja. Este miércoles se ha conocido la noticia del fallecimiento de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja y Julián Pantoja.

El adiós de la matriarca del clan ha supuesto un duro palo para la cantante, que pudo despedirse en la intimidad de su madre, a la que sacaron del hospital hace quince días para que pudiera despedirse de su familia en la intimidad del hogar.

Doña Ana se marcha a los 90 años y después de combatir contra el alzheimer durante años. Al dolor de Isabel Pantoja, después de meses de distintos sufrimientos por problemas con sus hijos, solo le faltaba la reacción de Kiko Rivera.

El DJ se despidió de su abuela en una emotiva y a la vez cruel carta en Instagram en la que atacaba (de nuevo) a su madre. "No sé nada. Solo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué voy a hacer, ni dónde, ni horarios, ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todo los demás me importan una m... porque son unos indeseables. Me quedaré esperando rezándote. Me quedaré quiero y callado pensándote. Lo siento mucho yaya, pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado".