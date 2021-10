Los científicos desplegados en la isla de La Palma ya están vigilando la aparición de una nueva colada que se originó la pasada noche en la zona del cono secundario y que discurre en estos momentos hacia el mar, de forma paralela a la colada principal.

El director del Área de Vigilancia Volcánica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Luca D'Auria, ha indicado en declaraciones a Radio Canaria, recogidas por Europa Press, que si bien no parece una colada muy grande, sí está afectando a zonas que antes no se habían visto afectadas por la lava.

Los científicos esperan que no sea una colada muy extensa y que no tenga una vida muy larga. Luca D'Auria indicó que esta evolución del campo de lava es normal y tiene un comportamiento que depende mucho de la temperatura, por lo que si un lado de la colada se enfría, puede ralentizarse, haber un solapamiento de coladas, romper brechas y la colada puede salir por otro lado.

D'Auria añadió que es una evolución continua que no es posible prever a corto o medio plazo. Lo único que se puede hacer es monitorizar la situación y hacer previsiones cuando haya nuevos cambios como éste, pero hasta que no se sobrevuele la zona no se sabrá cuál es la extensión, la velocidad y la dinámica de esta nueva colada.

Los científicos prevén que la nueva colada se termine uniendo a la principal

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende explicó que, en su inicio, esta nueva colada avanza separada unos 450 metros de la colada primigenia, pero buscando la unidad aguas abajo. Sobre las 10.00 horas superó la carretera LP-212 y continúa evolucionando hacia cotas inferiores, paralelamente a esa colada principal.

El director técnico del Pevolca señaló que los científicos ya están monitorizando y vigilando esta nueva colada y están próximos a tener un modelo matemático de probabilidad de seguimiento de la misma, del que se informarán cuando se cuente con más datos.

Por su parte, la portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, precisó que en estos momentos se observan tres centros de emisión activos en el interior del cráter principal y dos situados en el sector noroeste del lateral del cono.

Previamente a la reunión del Comité Director del Pevolca se reunió el Comité Científico del Plan, en el que sus integrantes expusieron sus conclusiones sobre la evolución del fenómeno eruptivo desde el día de ayer. Tales conclusiones indican que la erupción fisural continúa con su mecanismo estromboliano, con fases explosivas efusivas simultáneas.

El volumen emitido estimado hasta la mañana del día del día 30, sumando cono y coladas, está en torno a 80 millones de metros cúbicos. Asimismo, la altura medida hoy de la columna de cenizas y gases alcanza los 6.000 metros.

El frente del delta lávico está a una distancia superior a 475 metros de la línea de costa, alcanzando una profundidad de 30 metros. La superficie cubierta por el delta lávico alcanzó esta mañana un valor de 27,7 hectáreas. Continúa el penacho marino a lo largo del borde del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y otros gases posiblemente tóxicos que se concentran en una pequeña área alrededor del punto de contacto.

Continúa activo el campo fumarólico extenso en el flanco norte-noroeste. Los científicos advierten de que el proceso eruptivo puede mostrar episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como cursos por la actividad freatomagmática. La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración.