Raquel Bollo estuvo presente a principios del mes de octubre en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa (Islas Canarias), y aunque no era ella la que se casaba, si fue protagonista por sus actuaciones. Jorge Moreno, reportero de 'Socialité', se acercó a ella en la ceremonia para mostrarle unas imágenes un tanto comprometidas, pero Raquel Bollo no hizo caso y amenazó reportero con estas palabras: "Si molestas a mi hija te tiro al agua".

Esto era debido a que las imágenes mostraban al exnovio de su hija Alma con Aguasantas, que en su día fue novia de su hijo Manuel Cortés.

La sevillana insistió en que la dejaran disfrutar de la ceremonia junto a sus familiares y amigos, y no quería opinar al respecto de dicha relación. Aunque el reportero siguió insistiendo con más preguntas, y el comportamiento no sentó nada bien a Raquel. En ese momento, tras unos minutos de contacto, la empresaria perdió los papeles e intentó arrancarle el micrófono de las manos a periodista.

Raquel Bollo tuvo que pedir perdón al periodista de Socialité

Tras el altercado, la sevillana contactó con el propio Jorge Moreno y le pidió disculpas personalmente. Así lo confirmó el propio periodista: "Le he pedido disculpas por lo sucedido, si le he molestado en algo, y ella también me ha pedido disculpas a mi". Los acontecimientos dejaron asombrados a los espectadores y a María Patiño, presentadora del programa 'Socialité' que recordó algunos altercados del mismo calibre como el que se produjo entre Jesús Mariñas y Camilo José Cela.