Andrea Garca, la que fue participante en las dos primeras ediciones de ‘La Isla de las Tentaciones’ y ahora de ‘La Última Tentación’ ha hablado de sus exparejas y líos pasados en un nuevo vídeo de Mtmad. Además, Manuel y Roberto han sido protagonistas en el juego ‘Quién es más’.

“De Ismael ya no me acuerdo ni de su cara, ni de cómo besa”, advertía la joven antes de comenzar. Sobre cuál de ellos es el más cariñoso: “Óscar es un poco frío, Ismael tampoco era excesivamente cariñoso. Con Manu y Cristian tampoco es que haya tenido una relación como para saber si son muy cariñosos, así que me quedaría con Roberto”.

La confesión más intima llegó cuando le preguntaron sobre quien era el mejor en la cama, donde volvió a escoger a Roberto. “Tengo que decir que ninguno de ellos besa mal, pero me quedaría con Roberto porque es del que más me acuerdo. No hay ninguno que piense que es malo en la cama pero ninguno que sobresalga y piense ‘uf, este’. Pero diría que con Roberto porque al igual que con el beso es al que más reciente tengo”, señaló.

“Me he imaginado casada con Ismael y con dos o tres hijas. Yo creo que con él con el que más. También me imaginé casada con Óscar y con Roberto. Si me pasase algo malo yo creo que Roberto estaría ahí para ayudarme", confesó.

Por otra parte, la concursante no dudó en explicar las cosas que menos le gustaban de sus ex y sobre todo ha sido Ismael el que más mal parado ha acabado. “Ismael tiene un lado oscuro que nunca he acabado de descubrir, era una persona que no se abría, le costaba mucho (...). Le traje a Barcelona, le llevaba con mis amigas y no le caía bien nadie. Él era así, tenía muchos escudos y no se dejaba conocer porque no le interesaba”, concretaba Andrea.