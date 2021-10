Sálvame no sería gran cosa sin las polémicas. Cuando no tienen argumentos para rajar de un personaje famoso, aprovechan para sacarse los ojos entre ellos. Siempre en sentido figurado, claro. Los datos del share llevan un tiempo castigando duramente al programa estrella de Telecinco, cadena especializada en telebasura. Tanto es así que, como te hemos contado en otras ocasiones, hasta las insufribles series turcas de Antena 3 le han adelantado por la derecha. Sólo 'La última tentación' puede salvar a la cadena últimamente, ya que el Gran Hermano VIP, conocido oficialmente como 'Secret Story', no está triunfando lo esperado. Lo esperado por la dirección de la cadena, claro. Sálvame ha cancelado parte de su programa como primer aviso a navegantes y es que todo apunta a que la segunda temporada de la serie de Rocío Carrasco será todo un fracaso en comparación con la primera, por mucho que la vuelvan a dopar.

Volviendo a lo interesante de la jornada, Belén Esteban montó en cólera y abandonó el plató de Sálvame. La colaboradora siempre demostró ser buena amiga, más de lo que le demostraban a ella. Y en defensa precisamente de Anabel Pantoja, llegó un nuevo enfrentamiento. Mientras la de Paracuellos defendía que Anabel siguiera adelante con su boda pese al fallecimiento de doña Ana, su abuela, Rafa Mora cortó la intervención de su compañera: "La relación entre Kiko y Anabel es lo que nos atañe ahora". Una puntualización que no le ha sentado nada bien a Belén. "Alberto, ¿puedo acabar? Si no, me callo toda la tarde", le ha dicho al director.

La fue en aumento, claro, y el de Puerto de Sagunto soltó el comentario que hizo estallar a la colaboradora: "Tú eres la que dejaste la playa llena de mierda". En ese instante, Belén cogió su chaqueta y abandonó el plató. "Estoy agotada", ha dicho mientras se quejaba ante el director del programa: "No he acabado de hablar, ¿vale?. ¡Estoy harta, tío! Se ha casado y ha sido una boda maravillosa. Como no me deja acabar, él que sabe de todo, me gustaría acabar. Anabel no es la que ha dado bofetadas a nadie. Para mí, la que dio bofetadas el día de la boda fue Isabel Pantoja niña", ha explicado. ".

A estas alturas, ya sabemos que este salseo de mal gusto le encanta a Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, por lo que Belén Esteban le dejó un recado: "Siempre te pasa lo mismo, haces las cosas y luego dices que no. Teníais un 'cachondeíto' tú y el Matamoros... Os faltó medir las olas para ver si venían bien de tamaño", ha asegurado.