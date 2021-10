'MasterChef Celebrity 6' no deja de sorprendernos cada vez más. Esta vez, los participantes del programa viajaron hasta Galicia para hacer una prueba de cocina por equipos. Y aunque a priori parece un programa normal, lo cierto es que parte de los españoles se indignó al ver le programa.

Concretamente los que se ofendieron fueron los espectadores gallegos. Y es que todo ocurrió cuando el jurado intentó imitar el acento típico de la zona. Como en cada emisión, Samantha Vallejo-Nágera lanzó un reto para que Pepe Rodríguez y Jordi Cruz lucharan para ver quién escogía equipo al que ayudar. Por eso, la cocinera decidió que sus compañeros vendieran percebes como lo haría cualquier persona de A Coruña.

De esta manera, los jueces comenzaron a intentar imitar el acento gallego. "No te creas que es tan sencillo como tú crees", dijo Vallejo-Nágera tratando de poner el acento. Mientras tanto, el resto de cocineros empezaron a burlarse: "¿Qué te pasa en la boca?", comento Rodríguez al ver cómo lo hacía su compañera.

Al final la prueba se la llevó el manchego, pero eso no libró a ninguno de la polémica. Fue a través de Twitter por donde todos los gallegos salieron a criticar al programa. "Como gallego me estáis ofendiendo", escribió uno de los seguidores del programa. "De lo más patético e insultante que he visto en la televisión", señaló otra tuitera.