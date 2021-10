No están siendo meses fáciles para Sálvame aunque en la audiencia el programa haya recobrado aire fresco; primero fue la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, formato por el que Sálvame recibió miles de críticas debido a su partidismo en la historia. Luego llegó la muerte de Mila Ximénez, una de sus colaboradoras más incombustibles, le siguió la bajada de la audiencia por el verano y ahora la salida de Kiko Hernández debido a su estado de ánimo.

Este último "necesita descansar y parar un tiempo" precisamente por la pérdida de Mila y de Begoña Sierra, otra de sus mejores amigas que ha fallecido recientemente, y es aquí donde Jorge Javier Vázquez reflexionó sobre lo que para él es "la etapa más dura" de Sálvame: "creo que muchos nos hemos hecho muchas preguntas (...). He sido el primero que me he querido ir (...). En esta profesión, cuando estás bien de ánimo, te parece fácil hacerlo y, cuando estás de bajón, echas la culpa a tu profesión y ves que la única válvula de escape es largarte".

Y lo cierto es que Sálvame es un programa tan difícil que sus integrantes deben tomarse de vez en cuando descansos para poder levantarse y seguir trabajando frente a las cámaras, y más cuando todos forman parte de una enorme familia televisiva que retransmite en directo casi 5 horas al día.