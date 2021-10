Llega el 9 d'octubre, la festividad de los valencianos y lo hace con el fin de las restricciones. ¿Todas? No. Pero casi. La Generalitat decretó este jueves nuevas medidas anti-COVID por la buena evolución de los datos pandémicos en la Comunitat Valenciana. A ello se le suma el avance de la vacunación.

Se han suprimido la gran mayoría de las limitaciones, salvo el uso de la mascarilla siempre y cuando no se mantenga la distancia de seguridad. Similar es el caso del tabaco. No se puede fumar al aire libre si no se garantiza dicha separación de seguridad. Por ello, no es posible hacerlo en terrazas.

Y, por último, cabe destacar que en las mesas de la restauración el máximo de comensales se mantiene en 10, si bien el aforo del bar/restaurante puede estar al completo.

Programa de actos del 9 d'octubre