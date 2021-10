Kiko Rivera ha cambiado radicalmente su postura en el conflicto con su madre, Isabel Pantoja, y ha afirmado en la revista Lecturas que ya la ha perdonado e incluso se olvida del dinero que le debe: "lo único que me interesa a día de hoy es arreglar las cosas con ella". Todo comenzó con su reencuentro en Cantora: "no lo puedo explicar, nos vimos y salimos corriendo a abrazarnos", y poco después llegó a la conclusión de que la demanda a la tonadillera y a su tío Agustín se eliminará: "he parado la venta de Cantora".

ANABEL PANTOJA, CENTRO DE SUS CRÍTICAS

Pero lejos de dejar de criticar a su familia, ha decidido centrar todo su esfuerzo en acabar con Anabel Pantoja: "he pasado un año y medio creyéndome las patrañas que me ha dicho mi prima, que lo único que quería era que se arreglara todo, y me parece que poco ha querido". Además, afirma que todos mienten, porque considera que lo que está ocurriendo es "una guerra vergonzosa".

Isa Pantoja tampoco es que recibiera buenas palabras de su hermano, como ya ocurriera en el pasado, porque la acusó de estar cerca de su prima porque le conviene: "si no quieres ponerte en contra de mí, mejor calla, pero no te pongas a favor de la mentira, porque te pillaré. No dice la verdad". Es evidente que la celebración de la boda de Anabel no le sentó nada bien, y de ahí nace este nuevo conflicto que copará páginas y portadas.