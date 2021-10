Ana Rosa Quintana es una de las caras más reconocidas de la televisión en Europa. La veterana periodista lidera las mañanas de Telecinco, aumentando cada vez más su ventaja en el share respecto a la competencia. Curioso dato que compensa la cada vez mayor crisis de Sálvame, que incluso les ha llevado a cancelar parte de su programa. En este sentido, la madrileña está más que expuesta a las críticas, tanto desde dentro de la cadena como fuera. E incluso de alguno de sus extrabajadores.

Uno de sus mayores haters no es otro que Antonio Maestre. El polémico 'documentalista' siempre está preparado para criticar a todo el que piense diferente a él, algo que en su momento tenía controlado cuando trabajaba como colaborador en 'El Programa de Ana Rosa'. Si es que al polemista siempre le ha resultado más cómodo realizar su trabajo en La Sexta que en cualquier otra cadena. Aprovechando la tradicional pitada pública a Pedro Sánchez, esta vez durante los actos del 12 de octubre y las críticas de la exitosa presentadora al mandamás socialista, Maestre disparó con bala. Siempre quiso ser periodista e historiador, pero no estudió lo primero ni terminó de estudiar lo segundo, así que se ha tenido que conformar con generar enemigos en las redes sociales y criticar a quienes fueron sus compañeros de trabajo en el pasado.

Es importante contextualizar el hecho de que la productora decidió despedir al contertulio, mejorando desde entonces sus datos de share. Vamos, que la audiencia ve más el programa si no está Maestre en pantalla, tal y como ocurre con Carlota Corredera en Sálvame. Con todo esto, su venganza pasa por sus artículos de opinión en diarios de izquierda o extrema izquierda en las que se despacha contra una pequeña parte de los que considera sus 'enemigos'. "Puede mentir con descaro. Su finalidad no es informar, sino influir en la dirección que viene bien a sus intereses políticos y económicos. La reina de las mañanas decidió emprender durante la pandemia una estrategia de desgaste sistemático contra el gobierno de coalición. No se trata de una posición editorial legítima", afirma. Sobre su despido, lo tiene claro: "Me dijeron que mi presencia molestaba".

Por si fuera poco, Maestre siguió echando leña al fuego contra quien le dio trabajo y fama: "Ana Rosa Quintana solo mueve los hilos para hacer bailar a quien defiende sus rentas en su lugar, sin mancharse demasiado, mintiendo y usando el tremendo poder de su programa para dar alas al fascismo". Lo curioso es que parece haber olvidado que personajes como él o Monedero, de extrema izquierda, sólo son algunos de los que han podido expresar libremente sus opiniones en su programa.