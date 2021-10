Está claro que First Dates es un programa que refleja ciertos sectores de la sociedad española. Eso sí, es evidente que dan mucho mayor peso a esas personalidades extrañas o minorías que a las personas que generalmente serían catalogadas como 'normales'. Y aquí es donde entran personas como Paula o Jaume.

La estudiante de psicología, de 20 años, quedó encantada con el aspecto de su cita, aunque pronto dejó claro que venía con tara. Ella, no él (que igual también). Una cosa es que tengamos al 'influencer' Ibai Llanos hasta en la sopa y otra que alguien que no sea su amatxu le vea guapo. Que sí, que aparenta ser un tipo muy simpático, gracioso y con capacidades extraordinarias para hacer sociedad y generar negocio, pero su fuerte no es precisamente su aspecto. Ni falta que le hace. Pero bueno, se ve que a nuestra amiga Paula le encanta.

Es habitual que los comensales expliquen cuáles son sus preferencias físicas antes, durante o después de tener sus citas. Lo normal es que sueñen despiertos y aspiren a una Monica Bellucci o a un Henry Cavill de la vida, aunque en el espejo se refleje Frodo Bolsón o Rossy de Palma. Ojo, cosas que pasan a diario en la vida real, que no todo es fachada.

Volviendo al caso de Paula, se encontró con un tipo corriente que disfruta viendo películas como 'Orgullo y prejuicio' o 'El diablo viste de Prada' con su madre. A ver... Lo primero que dijo ella de él es lo que de verdad sorprendió a todo el mundo y no tardó en hacerse viral: "Se le da un aire a Ibai Llanos y es genial porque me encanta como persona en general, le admiro. Como chico Ibai me parece ideal porque tiene un sentido del humor muy gracioso y me parece guapo", comentó la extraña joven.