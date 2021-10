'La última tentación' es, junto a 'Secret Story' (GH VIP) uno de esos programas que sacan lo peor de la sociedad. En el caso del formato de Telecinco que presenta Sandra Barneda, meten a un grupo de jovenzuelos a los que les suele dar justo para saberse su nombre en un par de villas para que pongan los cuernos a sus parejas. Para mayor escarnio público, lo hacen delante de toda España.

Lo hacen todos, tanto chicos como chicas, aunque son ellas las que más han caído en la tentación en las cuatro ediciones que suman 'La isla de las tentaciones' y 'La última tentación'. En cualquier caso y aunque Andrea o Fany son unas especialistas, lo cierto es que en este caso hablaremos de Isaac, alias 'el lobo', alias 'el feo-guapo', alias 'soy de barrio'. En la pasada edición se lió con Marina, quien puso los cuernos a Jesús, formalizando su relación posteriormente hasta que llegaron las turbulencias. Chico conoce chica y esas cosas. Isaac rompió con Marina y comenzó una relación con su hasta entonces amiga Lucía. Entre ambas o a la par que una, otra o las dos, tuvo una relación con Bella que le ha llevado a volver a 'pecar' en la villa.

Ya sabemos que la mayoría de los infieles tienden a justificar las banderillas y cuernos que ponen a sus parejas y un tipo como 'el lobo' no iba a ser menos: "Egoístamente, para mí fue una vía de escape".

"Empecé con Lucía y estaba enganchadísimo. Me salió del alma irme con ella a Cádiz y estaba muy enamorado de ella", afirmó antes de volver a lo ocurrido en la villa. "Yo estaba convencido de que no iba a caer porque estaba con ella y estaba muy a gusto. Para mí es una niña espectacular. Cuando nos separamos me dio un bajón increíble. Yo llevaba un año con la cabeza… Cuando pasó la relación con Marina yo no tuve tiempo para estar solo o para pensar en mí, a los dos días estaba con Lucía", ha reconocido.

Culpa a Lucía

Sus explicaciones pueden ser ciertas o no, pero desde luego es un hecho que no convencen ni a su padre, un tipo que reparte mecheros en el plató. "Yo me miro y no me reconozco. Yo era una persona alegre, que siempre estaba de risas, me llevaba bien con todo el mundo...", dijo. Claro, claro...

En cualquier caso, Isaac reconoció que a Bela la usó simplemente como medio para romper con Lucía: "No para estar con Bela ni mucho menos. Egoístamente, para mí fue una vía de escape". Ahora sólo hay que preguntarle a su esporádica amante lo que opina al respecto.