María Hervás protagonizó en 'Pasapalabra' uno de los momentos más destacados del programa. En la parte conocida como 'La pista musical', una prueba que se trata de adivinar el título de una canción con una serie de pistas, la actriz realizó un comentario que no pareció sentar demasiado bien a algunos de los presentes en el plató, concretamente a Mariló Montero y Fernando Ramos.

En el turno de María Hervás y Mariló Montero sonó un tema del año 2000, a lo que la presentadora añadía: "¿Del año 2000? Uuuu...". Roberto Leal, siguiendo la broma: "Bueno, en el año 2000 estábamos tu y yo bailando por ahí", en referencia a la cantidad de años que han pasado desde el este año, 21 para ser exactos. Tras desvelar la segunda pista, Montero entre risas decía: "Le he dado al pulsador por hacer algo útil, pero no sé qué gana uno dándole a esto si no se lo sabe", y en este momento que llegaba la famosa comentario de María.

"El tema me suena como a mi infancia" fue lo que dijo la actriz. A continuación comenzaron ya las 'críticas' a esta: "¿Ha dicho infancia?, remarcó Mariló Montero, a lo que le siguió la contestación de Fernando Ramos, "Tampoco hace falta insultar. Así ya vamos mal".

En referencia a los ataques que recibió, María Hervás se defendió: "Me suena a mi primera adolescencia, pero no la termino de localizar. He debido tener hasta el CD, pero no la encuentro todavía y no quiero dar pistas del grupo que pienso que es". El famoso presentador del programa, Roberto Leal, también tiró una pullita: "Su primera adolescencia... Alberto, ¿que sería? La tercera adolescencia ya por lo menos, ¿no?", a lo que contestaba Fernando Ramos: "Más o menos. En la facultad estudiando ya...". Mariló Montero añadió: "Nos ha herido eso, eh. Nos ha herido".

Finalmente, la actriz tarareó la canción hasta que acertó. Tras todo estos acontecimientos, los invitados al programa junto con Roberto Leal bromearon sobre la edad de María Hervás, que con los comentarios consideraban que los había despreciado.