La noticia que saltaba esta semana por la ruptura de Olga Moreno y Antonio David Flores y que 'Sálvame' adelantaba, en la que se apuntó también a una posible infidelidad del que fuera Guardia Civil. Por todo ello, Marta López empezó a preocuparse por su amiga Olga.

En uno de los momentos de publicidad y tras no tener respuesta alguna de Olga, la colaboradora se dispuso a llamar a otra amiga íntima de la diseñadora. Las cámara de 'Sálvame' captaron este momento en el que se ve a Marta López con el teléfono en la oreja hablando: "Olga tiene que estar hecha polvo, vete a verla", le pidió, "si es que yo la he llamado un montón de veces, tres veces, para contárselo a ella, para que lo supiera, es muy fuerte". En toda la conversación también les preguntó: "otra cosa que se está diciendo, ¿verdad que ellos no hacen intercambios... ni cosas de esas?".

Este esto no le gustó nada a María Patiño, que consideró que la interpretación de Marta López del programa no era la adecuada: "¡Qué mal interpretas! Como seas así a la hora de contar las cosas a las amigas...", le dijo, a lo que añadió: "Eres una mala correveidile".