La historia entre Wanda Nara, Mauro Icardi y 'China' Suárez es un triángulo amoroso digno de las telenovelas turcas de Antena 3, y es muy difícil saber si de verdad la mediática pareja se ha separado, o en cambio, están intentándose dar una segunda oportunidad aunque no dejen de lanzarse martillos a la cabeza.

El delantero del PSG es el protagonista de una nueva publicación en sus 'stories' de Instagram que, aunque no está ya disponible, deja bien claro que la reconciliación, al menos por ahora, parece estar bastante lejos de ser una realidad: "cuando estás en 'mood' soltera en Instagram, pero a la noche vienes a pedir perdón, ¿en qué quedamos Wanda Icardi? No me queda claro".

Parece que la joven y el jugador durmieron juntos, pero es probable que esta fotografía y este texto no le sentase nada bien al leerlo, porque al poco Mauro borró la historia, escribió "me voy a dormir, buenas noches" y dejó de seguir definitivamente a Wanda Nara (y no Icardi, como él dice) en las redes sociales; la otra opción es que él lo haya bloqueado y no quiera saber nada más del que era su marido. Pero él sigue intentándolo y le ha dado los buenos días con una apasionada imagen, que no sabemos si ha sido tomada hoy, o no.