Alba Carrillo es tendencia a nivel nacional después de su confesión en ‘Secret Story’. La colaboradora desveló el motivo por el que Lucía Pariente participa en el reality.

"Yo quiero volver a ser mamá, probablemente sea sola y esto solo lo he hablado con mis amigos del fresh. Mis padres van a estar a mi lado y ayudándome. En principio sería por inseminación artificial con un donante anónimo", anunció.

"Yo he congelado mis óvulos, me recomendaron que lo hiciese antes de los 35. Hice el proceso que es muy duro, de verdad, tengamos mucha más empatía con las mujeres que donan óvulos porque lo hacen de manera generosa. Me parece bueno que se sepa y se le dé naturalidad", comentó la exconcursante de 'Supervivientes'.

Pese a ello, Alba Carrillo confesó que su familia no está mal en términos económicos, pero su madre aceptó entrar en ‘Secret Story’ para ayudarla al querer ser madre soltera.