Desde que salió a la luz que Antonio David Flores podría estar llevando a cabo una relación con una trabajadora de Mediaset los rumores y especulaciones se han disparado. Kiko Jiménez dio detalles en el programa de ‘Sálvame’ sin desvelar su identidad. Lo único que se supo de ella fue que su nombre comienza por eme y que es íntima de Rocío Flores, pero el colaborador aportó más datos.

Kiko Jiménez recordó que el 2013 Antonio David comenzó a colaborar en ‘Mujeres, hombres y viceversa’ y que ahí empezó a estrechar lazos con la mujer en cuestión. "Cada vez que viene a Madrid él se lo pasa muy bien y comete muchos errores. ¿El principal? Crear vínculos con la personas con las que comparte plató”, dijo. "Lo que venía a hacer era escaquearse de Málaga y se quedaba en Madrid para pasárselo muy bien y estar con la chica en cuestión".

Además, Kiko Jiménez soltó una bomba. “No es la única mujer. No sé si han participado en el programa o no, pero él contaba las batallitas", insistió.