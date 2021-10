La separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno ha creado mucho revuelo en las redes sociales y más tras saber que Marta Riesco fue su amante mientras estos seguían juntos. Pues la ex de Benzema ya se ha pronunciado sobre su relación con Antonio y ha pedido respeto por su trabajo y su trayectoria profesional.

"Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala. Todo esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano estos últimos días", señaló la periodista tras todo lo ocurrido.

Su relación con Antonio David ha supuesto para Riesco comenzar a sufrir acoso desde los medios de comunicación, cosa que no comprende. "He sufrido una presión y un acoso permanente. De forma directa o indirecta, se me está señalando en los medios de comunicación. Os pido que pueda seguir realizando mi trabajo con normalidad", añadió.

Marta Riesco pide respeto tras su affaire con Antonio David Flores

Tal como expresó Marta Riesco, ella no se siente “un personaje público” al que se pueda perseguir y por eso pide respeto tanto en su vida personal como profesional. "Algunos compañeros de profesión me han aludido desde un ámbito privado", dijo señalando a los medios de comunicación.

De momento la ex de Benzema no se ha querido pronunciar sobre su relación con Antonio David y ha preferido mantenerse al margen en temas personales: "No quiero entrar en temas personales. Si lo hago, me acusarán de lo que digo; y si no lo hago, me acusarán de que callo".

Ana Rosa pide explicaciones a Marta Riesco y a Antonio David

Por su parte, Ana Rosa ha pedido explicaciones a Marta Riesco dentro del respeto y a Antonio David. La presentadora debió entender que ahora, pese a que son aspectos de su vida íntima, forman parte de la información a la que se deben en su programa. "Deben decir algo".

La propia Marta Riesco, tras la emisión del comunicado en antena, ha querido zanjar el debate en torno a su figura con una simple y directa publicación en Instagram.

"Y a seguir sujetando el micro. Gracias a todos por tanto cariño", ha puesto en un post en el que sale el micrófono de AR.

Lo que precisamente demanda la joven con este post es protagonismo profesional y no personal. Ella no quiere ser la noticia sino la periodista que siempre había sido y preservar su intimidad.

Las redes no entienden el comportamiento de Marta Riesco tras su comunicado

Ahora bien, no todo el mundo piensa igual. Por ejemplo, parte de las redes no entienden que la joven no haya querido dar la cara y haya sido Ana Rosa Quintana la que haya leído su comunicado cuando acto seguido ha aparecido en antena para informar sobre Irene Rosales.