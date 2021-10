Sálvame ha informado, días después de la boda entre Omar Suárez y Anabel Pantoja, de una supuesta deslealtad del canario sobre la prima de Kiko Rivera.

Jorge Javier Vázquez arrancó el programa con una afirmación rotunda. "Tengo una noticia bomba", aseguró. Se viene un nuevo terremoto en el universo Telecinco, que sigue en shock tras confirmarse la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno tras 22 años de matrimonio... y por culpa de otra infidelidad.

En este caso, el ex Guardia Civil y anterior pareja de Rocío Carrasco, habría sido desleal a su exmujer con Marta Riesco y la prensa del corazón ya se ha hecho y ha publicado en exclusiva las primeras imágenes de la deslealtad.

"La vida de Anabel Pantoja se va a derrumbar"

"Estamos haciendo historia en Sálvame. Ni iniciales ni nada. Chicha", avanzó Jorge Javier. "Es una presunta deslealtad de Omar a su mujer".

Eso sí, el presentador no avanzó si esta deslealtad sería antes o después de la boda, celebrada el pasado 1 de octubre en La Graciosa.

La reacción en Sálvame: Omar, ¿Infiel a Anabel Pantoja?

Belén Esteban no podía creerse la noticia bomba desvelada en plató. "Me da mucha pena. La vida de Anabel se va a derrumbar", decía sin poder contener las lágrimas.

Lydia Lozano, por su parte, también estaba presente. "Estoy muy sorprendida, no me encaja nada. No me encaja en esta persona y sobre todo ahora. No sé, puede que estuviésemos engañados, pero si estábamos engañados, lo ha hecho muy bien".

De momento Anabel Pantoja está muy tranquila y confía plenamente en su marido, con el que se casó hace unos días en la isla de La Graciosa en Gran Canaria.

Por favor la pena que me ha dado la reacción de Belen ante la supuesta infidelidad de Omar a Anabel Pantoja pic.twitter.com/9lJedIA7Tk — Salseo💫 (@TVSALSEO) 27 de octubre de 2021

Los vídeos de la infidelidad de Omar a Anabel Pantoja

De momento, Sálvame ya dispone de dos de los seis vídeos anunciados. Un anónimo ha contactado con el programa para ir enviándolos, tal y como apuntan desde el programa.

Y no ha sido otro que Kiko Hernández, que unas semanas después de anunciar su retirada de la televisión ha vuelto.

"Son demoledores, vídeos donde se besan, se tocan en todos los lados. Y en el último se vería algo más comprometido. La chica yéndose al baño y Omar detrás. Salen juntos".