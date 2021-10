No hay buen ambiente en Telecinco. Bueno, nunca lo hubo, pero claramente va a peor desde que la crisis de resultados ha afectado a Sálvame. El programa conducido por dos dictadorcillos como Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera ha decidido poner en marcha de nuevo el ventilador contra compañeros de cadena. Pero, claro, muchos de ellos han perdido el miedo a responder públicamente. Este es el caso de Diego Arrabal.

Pongamos en contexto. En los últimos tiempos, desde Sálvame se han mandado recados hacia Ana Rosa, pero también a colaboradores de su programa o a los de 'Viva la Vida'. Los motivos suelen ser porque los periodistas de estos programas ponen en duda la línea de pensamiento (casi) único que impera en Sálvame sobre todo el entorno de Antonio David Flores tras la emisión de la mal llamada 'docuserie' protagonizada por Rocío Carrasco.

Como dijo Alfonso Guerra, "el que se mueva no sale en la foto" y eso es lo que tratan de hacer los conductores de Sálvame. No se puede poner en duda la palabra de Rocío Carrasco, por mucho que las pruebas o las sentencias judiciales apunten en otra dirección. Y de esta manera, ocurre lo mismo con otras informaciones que les interesa a unos u otros dar presencia en el programa. La última, la información publicada en 'Lecturas' en la que se afirma que Antonio David y Olga Moreno se han separado. Jorge Javier, colaborador de dicha revista, la dio por buena, mientras que otros personajes de Sálvame mostraron sorpresa por ello y otros se alegraban (ejem, Carlota).

Pasó el tiempo y quizá no toda la información era real. Diego Arrabal, colaborador de 'Viva la Vida', negó la mayor, ganándose el ataque de JJ, al que no le gustan las réplicas. "Estoy hasta el mismísimo de que gente que trabaja en esta cadena por motivos personales destrocen el trabajo de los demás", decía Vázquez entre otros ataques antes de añadir que el fotógrafo siempre quiso trabajar en Sálvame y por ello insistía con llamadas y mensajes para que le abrieran la puerta. Muy mal gusto el de Jorge Javier también en su manera de atacar a su colega de cadena.

"Entonces Jorge Javier arremete contra Lequio y contra mí por poner en dudas a la revista Lecturas. ¿Qué quiere, que yo no lo ponga en duda? ¿Qué yo no puedo hablar? ¡Eso era en otros tiempos! ¿Por qué me voy a callar? ¿Dónde están las pruebas de esto? ¿Dónde están? Creo que es la primera vez que veo a Jorge tan implicado con la portada de una revista. Es la primera vez y es muy curioso que ‘Sálvame’ quiera salvarle el culo a una revista. Es la primera vez en la historia de la prensa del corazón y me llama muchísimo la atención y sabéis por qué digo esto. Yo sí sé de dónde viene esta información. Me llamó mucho la atención cuando Carlota Corredera dijo que la información sobre Antonio David la sabía todo el mundo desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué no lo disteis si lo sabía todo el mundo? ¡No lo puedo entender! El día que saquéis pruebas yo cerraré la boquita", respondió Arrabal.