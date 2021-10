El mundo del corazón vive días convulsos, y no solo por la separación de Antonio David Flores con Olga Moreno tras serle él infiel a ella con su compañera de Mediaset Marta Riesco. Ahora se ha confirmado un bombazo: María Teresa Campos tiene una nueva relación con Edmundo Arrocet.

Dos días después del emotivo reencuentro entre Bigote Arrocet y Alejandro Rubio en Secret Story, el periodista Pepe del Real, de El Programa de Ana Rosa, ha confirmado la reacción de la mítica Ana Rosa: "Le gustó mucho". Eso sí, ha sido a través de un intermediario y en 'petit comité' ante este profesional de la información.

María Teresa Campos no habla en público de cómo se encuentra ahora con su exmarido para no enfadar a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu, que no se llevan nada bien con el actor argentino-chileno.

¿Qué ha pasado entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet?

Al parecer, el reencuentro entre su nieta, Alejandra Rubio, y su exmarido fue del agrado de la prestigiosa periodista. ¿Qué ha pasado entre ambos tras la polémica ruptura?

Se desconoce de momento cómo se produjo el acercamiento, pero la realidad es que María Teresa Campos y Bigote Arrocet habrían hecho las paces y ahora mismo se estaría mensajeando de forma amistosa con su exmarido.

María Teresa Campos siempre vio con buenos ojos tener una conversación telefónica con Bigote Arrocet. Hoy en día sigue pendiente, pero parece más cerca que nunca

Pepe del Rey avanzó en El Programa de Ana Rosa (donde trabaja Marta Riesco) que María Teresa Campos prefiere estar ajena al mundo de Telecinco "y no ver nada", si bien sí ha sido consciente del reencuentro y que "le pareció un momento muy tierno". "Le gustó la reacción pura de Alejandra, que refleja el ambiente que vivieron en los 6 años de relación que tuvo con Edmundo".

María Teresa Campos le tiende la mano a Bigote Arrocet... ¿Volverán?

Si has leído hasta aquí y te has quedado impresionada/o, espera. Hay mucho más. "Ella siempre lo intentó y ahora la pelota está en el tejado de Edmundo", sostiene el colaborador de Ana Rosa que habló con el entorno de Teresa sobre la posibilidad de enterrar definitivamente el mal rollo entre ambos y tener una relación cordial.

Al parecer, María Teresa Campos estaría dispuesta a conversar con el chileno si este le desea coger el teléfono para aclarar ciertas cosas según manifiesta Pepe del Rey. "Si ahora él considera que habría que tener esa conversación que nunca existió, a lo mejor María Teresa estaría dispuesta".

¿Qué pasa con la familia Campos y Telecinco?

Sencillo. Aunque Alejandra Rubio, hija de Terelu, haya entrado en directo en la casa de Secret Story, tanto su madre como su hermana, Carmen Borrego aparecen cada vez menos en antena. Por ejemplo, María Teresa Campos ahora solo participa los fines de semana en Viva la Vida y por contra, participa en un programa en Telemadrid con Toñi Moreno y además en MasterChef.

“Esta noche os espero en Telemadrid en Aquellos maravillosos años a las 22:40, que bonito volver a mi casa presentado, donde pase mis momentos más felices profesionalmente”, recordó Terelu Campos hace unos días. ¿Fue en alusión a Telecinco?