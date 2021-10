David Bustamante ha aprovechado una entrevista en La Sexta Noche para zanjar una polémica después de unas palabras que pronunció sobre el feminismo en otro programa de televisión. El cantante cántabro ha querido aclarar su postura y lo que quiso decir. De hecho Bustamante no se ha escondido y ha entonado el 'mea culpa0 sobre lo ocurrido.

"Se me puede entender. Confundí feminista con hembrista. Lógicamente, eso fue un error mío. Pero se ve perfectamente la intención. Yo creo que tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque nos hacemos mejores", reconoció el artista y también participante de 'MasterChef’.

BUSTAMANTE NO BUSCABA POLÉMICA

"No me gustan los jaleos, no me gusta polemizar, y lo hice con la mejor de las intenciones para quitarle hierro al asunto... y me salió mal", admitía el de San Vicente de la Barquera en el programa de La Sexta.

"Desgraciadamente, hay muchos con el hacha en alto que están deseando que te equivoques”, añadió el cantante sobre la polémica en las redes sociales. "Pido disculpas a quien ofendí y, desde luego, saben perfectamente cuál es mi postura", recalcó Bustamante para finalizar.