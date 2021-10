Perder peso no es tarea fácil, pero no más difícil no es hacer deporte, sino dejar de comer lo que más nos gusta. Eso sí, aunque para adelgazar haya que dejar atrás muchos alimentos sabrosos, hay otros que también valen la pena pero que tienen menos calorías.

Un buen ejemplo son unas onzas de este chocolate que ha sacado Mercadona y que tienen sólo 50 calorías por lo que no va a sumar demasiadas a tu dieta diaria. Por tanto, gracias a esto podremos comer chocolate sin que esto afecte a nuestra bajada de peso, ya que las calorías son mínimas.

Igualmente tampoco nos podemos inflar a este alimento, ya al final aunque no engorde tanto hay otros productos más nutritivos que serán más beneficiosos para nuestra salud.

Pero no solo es importante la alimentación, sino que también se debe hacer ejercicio, aunque sea andar. Con unos 15.000 pasos al día (que son ni más ni menos que los que recomienda la Organización Mundial de la Salud para estar en buena forma), debería bastar.