Tras 21 años juntos Olga Moreno y Antonio David Flores han puesto fin a su relación. La que todavía es esposa de Antonio David no se ha pronunciado por el momento, pero según informaciones del programa de Telecinco 'Viva la vida' su silencio tiene un motivo. Según ha contado en el citado programa Tony, un vecino de Olga Moreno, Olga estaría presionada por la familia de Antonio David Flores para comportarse con la mayor normalidad posible: "La obligaron a ir al cumpleaños cuando ella no quería, está súper presionada y aún sigue, la tienen silenciada".

Según el vecino de Olga es la familia de Antonio David, y más concretamente su madre, quien presiona a Olga para que siga aparentando normalidad ante los demás. Con esta actitud estarían intentando que los medios no descubran la verdadera situación en la que se encuentra el matrimonio.

Sin embargo, a pesar de este testimonio, cuando se entró a debate en el programa sobre la noticia los colaboradores de 'Viva la vida' no creen que esta información sea del todo real. "Olga no es tonta, es una tía lista y ella sabe lo que hace y lo demostró en Supervivientes" asegura Ana María Aldón. Por su parte, Alejandra Rubio, íntima de Rocío Carrasco, también opina que Olga "no se está dejando presionar, ella sabe muy bien lo que hace".