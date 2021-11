Belén Esteban no deja de ser noticia últimamente en Telecinco. La 'Princesa del pueblo' está en un buen momento televisivo, pero ha dejado claro que no está dispuesta a mantenerlo a cualquier precio.

La prueba de ello fue su actitud tras escuchar las últimas declaraciones de Samanta Villar, periodista televisiva, en las que la criticaba por su comportamiento. "Que Belén Esteban y quien sea no pueda ir a plató a decir "mi hija" o "el padre de mi hija no sé qué", porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto público. Lo siento mucho", expresó Samanta Villar.

"Su hija tiene dos dedos más de frente que ella", sentenció. La periodista consideró entonces que era hora de que la "Fiscalía de Menores comience a decir que el bienestar del menor está por delante del litigio de los padres", ya que considera que esto puede ser "tóxico para los niños".

Y no solo eso, Villar lanzó ante Laura Fa, compañera de plató, una reflexión. "Lo que no tenemos que hacer es perjudicar a la gente. Al igual que yo en mis programas no intento perjudicar a nadie, yo podría hacer prensa del corazón si no perjudicara a nadie", añadió.

Belén Esteban, presente en la discusión, abandonó inmediatamente el plató de Sálvame. Así lo explicaba Carlota Corredera:

Belén Esteban abandona el plató de Sálvame tras escuchar las duras declaraciones de Samantha Villar #yoveosalvame pic.twitter.com/s9nfchHGpZ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 2 de noviembre de 2021

Belén Esteban replica a Samanta Villar

La reacción de Belén, justo antes de abandonar el plató, fue clara. "Está mintiendo porque yo no le dije nada", aseguró. Eso sí, la colaboradores de Sálvame reconoció que en algunas cosas tenía razón, aunque recordaba que cuando su familia le pidió que callara en televisión lo hizo. "A mí me dijeron 'para' y paré".

Y antes de marcharse, Belén Esteban se dirigió directamente a Samanta : “Yo no he vendido la prueba del predictor ni he parido y que lo vean todas las cámaras de España”, decía a la periodista. Además le recordó una cosa: "A mí no me han echado de ningún sitio, si me han echado ha sido de este plató y luego he vuelto".