Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

Entre los concursantes que más polémica generan (tanto para bien como para mal) se encuentra Orestes Barbero. Fue uno de los que más audiencia generó en su día por las simpatías que se ganaba entre la gente joven, poco acostumbrada en todo caso a ver la televisión en directo. Pero estos días no están siendo fáciles para el joven. Parece que el concursante ha encontrado a la horma de su zapato en Jaime, que le ha plantado cara con decisión y le ha condenado a la silla azul.

La audiencia estalla contra Orestes, un polémico concursante de Pasapalabra

Pese a ser un gran jugador, al público no termina de gustarle Orestes. en cada edición, son bastante los que lanzan alguna crítica negativa hacia el concursante a través de las redes sociales. "Ojalá lo eliminen pronto porque no soporto a semejante pedante".

Además, Orestes se ha visto envuelto en alguna que otra polémica lejos del concurso de Antena 3. Entre otras por la decisión de Alberto Garzón de prohibir la publicidad de dulces para niños en la televisión. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este jueves en Barcelona que el Gobierno prohibirá la publicidad de alimentos no saludables en horario infantil, en concreto para menores de 16 años, en 2022 mediante un real decreto que servirá para regular este aspecto y para el que se iniciarán de inmediato los trámites.

Garzón ya había anunciado la medida, que nace de la convicción de que las precauciones tomadas hasta ahora en este campo no han funcionado. "Harto del sistema de continuas pantallas. Por muchos males subsidiarios que puedan traer los dulces (por no hablar del estigma del tabaco, aunque yo nunca he fumado), nunca serán comparables a los malos directos y devastadores de las drogas. Pero con eso ni campañas ni gaitas", exponía en sus redes sociales.