Muchos comensales de 'First Dates' llaman la atención con algunas de sus confesiones muy personales. Este es el caso de Roberto, un empleado de la limpieza de 25 años, que desveló la peculiar costumbre que tiene cada día antes de irse a dormir: "Es una manía bien cochina. La tengo desde que era un bebé, siempre me toco la bolsita (escrotal). ¡Es que me da mucho!".

"Me gusta la ropa de marca, vestir bien, que me halaguen y que todo el mundo me mire y me digan que guapo soy", aseguró el chico en uno de sus primeros totales ante las cámaras del formato de Cuatro.

Después de ser recibido por Carlos Sobera, Roberto supo que iba a cenar con Mingyar, un influencer venezolano afincado en Madrid de 30 años, que contó que llegó a España después de que una expareja le dijese que se viniese: "El fallo fue que incluimos a una tercera persona, fue una relación poliamorosa, y ahí me di cuenta de que era más tradicional y no me sentía cómodo. Lo volvería a intentar si los tres nos conociéramos a la vez".

Una vez sentados ya para la cena y con una impresión bastante buena, lo cierto es que ambos aprovecharon la cena para conocerse un poco más a fondo en una larga y fluida conversación. De hecho, Mingyar le confesó a Roberto que tenía una página de contenido erótico, algo con lo que el cubano no tuvo ningún problema: “No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero creo que hay que decirlo”.

Después de pasar por el reservado del local, en los últimos minutos de la cita, la gran conexión que tuvieron durante la cena fue determinante en 'La decisión final', ya que los dos mostraron su interés por tener más citas para seguir conociéndose. "Me ha transmitido muy buena energía", explicó Roberto.